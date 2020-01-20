У школі на Закарпатті сталася пожежа, евакуйовували понад 170 учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У спортивному залі школи у Сваляві на Закарпатті сталася пожежа, евакуйовували понад 170 учнів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про задимлення на території загальноосвітньої школи № 1, що на вулиці Визволення у місті Свалява, рятувальники отримали 20 січня о 8:39.
"Прибувши на місце, фахівці ДСНС з’ясували, що пожежа виникла у підсобному приміщенні спортивного залу на площі 40 кв. м. Для забезпечення безпеки рятувальниками та педагогами було проведено евакуацію 20 дітей зі спортивного залу та ще 157 із школи", - вказали у відомстві.
О 9:05 пожежу локалізовано та о 9:26 ліквідовано остаточно. Сума збитків та причина пожежі встановлюються. Постраждалих немає.
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