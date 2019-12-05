В школах Светловодска до сих пор холодные батареи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В школах Светловодска не достигнуто санитарных норм, дети учатся при температуре 15 градусов. Об этом секретарь Светловодского городского совета Юрий Сапянов сообщил корреспонденту УНН.
"Родители возмущаются, нет тепла. Отопление поставляется недостаточно. Санитарных норм (по температурным показателям - ред.) не достигнуто. Пришли сегодня дети в школу, а у них там было не больше 15 градусов тепла", - сказал Юрий Сапянов.
Он добавил, что это недостаточная температура при обогревателях.
Напомним, в Светловодске продолжаются работы по ликвидации прорывов теплосети.
Также напомним, ранее сообщалось, что школы начнут работу не раньше четверга.