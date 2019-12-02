У Світловодську тривають роботи із ліквідації проривів тепломережі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Світловодську ремонтні бригади комунальних підприємств все ще продовжують роботи із ліквідації проривів тепломережі, які сталися тиждень тому, 25 листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС у Кіровоградській області.
"Станом на 09:00 2 грудня у Світловодську продовжуються роботи з ліквідації локальних поривів силами ремонтних бригад комунальних підприємств", - повідомляють у пресслужбі.
Загалом від початку виникнення надзвичайної ситуації бійці ДСНС Кіровоградщини відкачали на місцях поривів трубопроводу більше 500 кубометрів води.
"Наразі і до завершення НС у Світловодську у цілодобовому режимі працюють 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву, де отримали можливість зігрітись, підкріпити сили та випити гарячого чаю усі охочі. На даний час 855 жителів Світловодська скористались гостинністю рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, станом на 8:00 1 грудня у Світловодську продовжуються роботи з ліквідації локальних поривів силами ремонтних бригад комунальних підприємств.
Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.