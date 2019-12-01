У Світловодську продовжують ліквідацію аварії теплотраси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Станом на 8:00 1 грудня у Світловодську продовжуються роботи з ліквідації локальних поривів силами ремонтних бригад комунальних підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Рятувальники У ДСНС у Кіровоградській області перебувають у повній бойовій готовності та постійно надають різнобічну допомогу комунальним службам та населенню. Загалом від початку виникнення НС бійці ДСНС Кіровоградщини 28 разів виїздили для відкачування води на місцях поривів трубопроводу. 488 кубометрів води відкачано за цей час.
Наразі і до завершення НС у Світловодську у цілодобовому режимі працюють 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву, де отримали можливість зігрітись, підкріпити сили та випити гарячого чаю усі охочі. На даний час понад 600 жителів Світловодська скористались гостинністю рятувальників.
Ситуація перебуває на контролі У ДСНС України у Кіровоградській області.
Раніше повідомлялось, у Світловодську, де виникли проблеми з опаленням, продовжуються роботи з налагодження теплопостачання, утім, без тепла досі 16 житлових будинків, два дитячих садочки та школа.
Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.
За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.