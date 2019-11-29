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Проблеми з опаленням у Світловодську: без тепла досі два садочки та школа

Проблеми з опаленням у Світловодську: без тепла досі два садочки та школа

Київ • УНН

 • 10180 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опаленням, продовжуються роботи з налагодження теплопостачання, утім, без тепла досі 16 житлових будинків, два дитячих садочки та школа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 9:00 29 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинків, з яких до 230 ж/б здійснюється подача теплоносія, 16 ж/б - відключені у зв’язку з поривами тепломереж, з 14 ДНЗ та 9 ЗОШ відключені у зв’язку з поривами 2 садочки та 1 школа", - повідомили рятувальники.

Як зазначається, поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.

Для відновлювальних робіт залучено 7 ремонтних бригад комунальних підприємств, від УДСНС – 4 одиниці техніки та 15 осіб.

Рятувальники із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання з початку робіт відкачали 429 куб. м води.

Також вказано, що у Світловодську функціонують 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву. Надано допомогу по обігріву за весь період роботи 531 особі.

"Після завершення робіт та заповнення системи теплопостачання, буде підвищено температуру теплоносія у відповідності до температури зовнішнього повітря та забезпечено температуру у приміщеннях у відповідності до санітарних норм", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.

За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.

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