Проблеми з опаленням у Світловодську: без тепла досі два садочки та школа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опаленням, продовжуються роботи з налагодження теплопостачання, утім, без тепла досі 16 житлових будинків, два дитячих садочки та школа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 9:00 29 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинків, з яких до 230 ж/б здійснюється подача теплоносія, 16 ж/б - відключені у зв’язку з поривами тепломереж, з 14 ДНЗ та 9 ЗОШ відключені у зв’язку з поривами 2 садочки та 1 школа", - повідомили рятувальники.
Як зазначається, поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.
Для відновлювальних робіт залучено 7 ремонтних бригад комунальних підприємств, від УДСНС – 4 одиниці техніки та 15 осіб.
Рятувальники із місць поривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання з початку робіт відкачали 429 куб. м води.
Також вказано, що у Світловодську функціонують 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву. Надано допомогу по обігріву за весь період роботи 531 особі.
"Після завершення робіт та заповнення системи теплопостачання, буде підвищено температуру теплоносія у відповідності до температури зовнішнього повітря та забезпечено температуру у приміщеннях у відповідності до санітарних норм", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.
За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.