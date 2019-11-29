Проблеми з опаленням у Світловодську: без тепла досі два садочки та школа

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опаленням, продовжуються роботи з налагодження теплопостачання, утім, без тепла досі 16 житлових будинків, два дитячих садочки та школа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.