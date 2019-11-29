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Проблемы с отоплением в Светловодске: без тепла до сих пор два садика и школа

Проблемы с отоплением в Светловодске: без тепла до сих пор два садика и школа

Киев  •  УНН

 • 10178 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Светловодске Кировоградской области, где возникли проблемы с отоплением, продолжаются работы по налаживанию теплоснабжения, впрочем, без тепла до сих пор 16 жилых домов, два детских сада и школа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 9:00 29 ноября работают все котельные СП ООО "Светловодскбыт", которые обслуживают 246 жилых домов, из которых к 230 ж/д осуществляется подача теплоносителя, 16 ж/д - отключены в связи с порывами теплосетей, с 14 ДОУ и 9 ООШ отключены в связи с порывами 2 садика и 1 школа", - сообщили спасатели.

Как отмечается, порывов на магистральных сетях централизованного теплоснабжения нет, ведутся работы по ликвидации локальных порывов на 5 участках.

Для восстановительных работ привлечены 7 ремонтных бригад коммунальных предприятий, от УГСЧС - 4 единицы техники и 15 человек.

Спасатели с мест порывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения с начала работ откачали 429 куб. м воды.

Также указано, что в Светловодске функционируют 4 мобильных и 2 передвижных пункта обогрева. Оказана помощь по обогреву за весь период работы 531 человеку.

"После завершения работ и заполнения системы теплоснабжения, будет повышена температура теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха и обеспечено температуру в помещениях в соответствии с санитарными нормами", - отметили в ГСЧС.

Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.

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