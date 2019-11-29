Проблемы с отоплением в Светловодске: без тепла до сих пор два садика и школа

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Светловодске Кировоградской области, где возникли проблемы с отоплением, продолжаются работы по налаживанию теплоснабжения, впрочем, без тепла до сих пор 16 жилых домов, два детских сада и школа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.