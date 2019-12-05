У школах Світловодська досі холодні батареї
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В школах Світловодська не досягнуто санітарних норм, діти навчаються за температури 15 градусів. Про це секретар Світловодської міської ради Юрій Сапянов повідомив кореспонденту УНН.
“Батьки обурюються, немає тепла. Опалення постачається недостатньо. Санітарних норм (за температурними показниками — ред.) не досягнуто. Прийшли сьогодні діти в школу, а в них там було не більше 15 градусів тепла”, — сказав Юрій Сапянов.
Він додав, що це недостатня температура при обігрівачах.
Нагадаємо, у Світловодську тривають роботи з ліквідації проривів тепломережі.
Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що школи запрацюють не раніше четверга.