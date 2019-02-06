В школах и детсадах Полтавы раздавали новогодние подарки с агитационными календариками
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Неизвестные распространяли в детсадах и школах Полтавы новогодние подарки, в которых были агитационные календари с символикой политической партии и фотографиями депутатов Полтавского городского совета. Об этом сообщили в Департаменте превентивной деятельности Нацполиции в ответ на запрос журналиста УНН.
Так, следственный отдел Полтавского отдела полиции ГУНП в Полтавской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, открытое 17 января 2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 160 УК Украины - подкуп избирателя, участника референдума.
"...по факту распространения неустановленными лицами в коммунальных учреждениях дошкольного образования и школах г. Полтавы новогодних подарков, в которых находились агитационные календари с символикой политической партии и фотографиями депутатов Полтавского городского совета", - проинформировали в департаменте.
В ходе досудебного расследования в этом уголовном производстве никого в порядке статьи 208 УПК Украины не задерживали, а также никому не сообщали о подозрении.
Напомним, в интернете появилось видео, на котором неизвестные в одном из учебных заведений в Донецкой области пытаются подкупить избирателя. По факту публикации этого видео открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области полицейские составили девять админпротоколов на нарушителей избирательного законодательства.
Как сообщал УНН, с начала предвыборной кампании открыли уголовные производства по факту 12 событий, связанных с выборами.