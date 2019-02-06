У школах і дитсадках Полтави роздавали новорічні подарунки з агітаційними календариками

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Невідомі розповсюджували у дитсадках і школах Полтави новорічні подарунки, у яких були агітаційні календарі з символікою політичної партії та фотографіями депутатів Полтавської міської ради. Про це повідомили у Департаменті превентивної діяльності Нацполіції у відповідь на запит журналіста УНН.