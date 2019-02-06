У школах і дитсадках Полтави роздавали новорічні подарунки з агітаційними календариками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Невідомі розповсюджували у дитсадках і школах Полтави новорічні подарунки, у яких були агітаційні календарі з символікою політичної партії та фотографіями депутатів Полтавської міської ради. Про це повідомили у Департаменті превентивної діяльності Нацполіції у відповідь на запит журналіста УНН.
Так, слідчий відділ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкрите 17 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 160 КК України – підкуп виборця, учасника референдуму.
"…за фактом розповсюдження невстановленими особами у комунальних закладах дошкільної освіти та школах м. Полтави новорічних подарунків, у яких знаходилися агітаційні календарі із символікою політичної партії та фотографіями депутатів Полтавської міської ради", - проінформували у департаменті.
У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні нікого в порядку статті 208 КПК України не затримували, а також нікому не повідомляли про підозру.
Нагадаємо, в інтернеті з’явилося відео, на якому невідомі в одному із закладів освіти на Донеччині намагаються підкупити виборця. За фактом публікації цього відео відкрито кримінальне провадження.
Раніше повідомлялося, що у Полтавській області поліцейські склали дев'ять адмінпротоколів на порушників виборчого законодавства.
Як повідомляв УНН, з початку передвиборчої кампанії відкрили кримінальні провадження за фактом 12 подій, пов'язаних з виборами.