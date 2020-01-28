В Северодвинске, где летом произошел взрыв на ядерном полигоне, зафиксировали скачок радиационного фона

Утром 28 января датчик АСКРО на проспекте Труда, 48 в Северодвинске зафиксировал повышение радиационного фона до 0,49 микрозиверта в час. Как сообщает городская администрация, данное повышение находится в пределах нормы.

“Датчик сработал в „зеленой зоне“, то есть в пределах нормы — от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного”, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

На место оперативно прибыла группа ФБУЗ “Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области” для уточнения показаний датчика. По информации специалистов учреждения, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09–0,14 микрозиверта в час.

Позднейшие замеры превышения радиационного фона не показали. Администрация города подчеркнула, что срабатывание датчика оказалось ложным из-за технического сбоя. Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что: “Сработал один только датчик из восьми имеющихся у нас на территории Северодвинска, поэтому было установлено, что радиационный фон в районе датчика не превышает нормы. Данная группа проехала вдоль улицы Труда, замеры также не превышали природного фона, замеры также были произведены на улице Юбилейной, так как ветер был южных направлений”.

Сработавший датчик обслуживает Северное УГМС. Они вывели его из действия на период проверки.

В августе 2019 года недалеко от Северодвинска произошла авария во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате инцидента погибли пять человек. Из-за аварии радиационный фон в городе кратковременно оказался повышен.