В Северодвинске, где летом произошел взрыв на ядерном полигоне, зафиксировали скачок радиационного фона

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 33475 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 73861 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 120307 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 113044 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64747 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72911 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186945 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150481 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158559 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138613 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

15 апреля, 17:26 • 7826 просмотра

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

15 апреля, 17:44 • 6370 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7178 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7070 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 8336 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 120307 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 113044 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88163 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100154 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130132 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7076 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11762 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14393 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17152 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19114 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В Северодвинске, где летом произошел взрыв на ядерном полигоне, зафиксировали скачок радиационного фона

Киев • УНН

 • 18622 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Северодвинске Архангельской области Российской Федерации зафиксирован скачок радиации, пишет УНН со ссылкой на региональные СМИ.

В Северодвинске, где летом произошел взрыв на ядерном полигоне, зафиксировали скачок радиационного фона

Утром 28 января датчик АСКРО на проспекте Труда, 48 в Северодвинске зафиксировал повышение радиационного фона до 0,49 микрозиверта в час. Как сообщает городская администрация, данное повышение находится в пределах нормы.

“Датчик сработал в „зеленой зоне“, то есть в пределах нормы — от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного”, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

На место оперативно прибыла группа ФБУЗ “Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области” для уточнения показаний датчика. По информации специалистов учреждения, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09–0,14 микрозиверта в час.

Позднейшие замеры превышения радиационного фона не показали. Администрация города подчеркнула, что срабатывание датчика оказалось ложным из-за технического сбоя. Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что: “Сработал один только датчик из восьми имеющихся у нас на территории Северодвинска, поэтому было установлено, что радиационный фон в районе датчика не превышает нормы. Данная группа проехала вдоль улицы Труда, замеры также не превышали природного фона, замеры также были произведены на улице Юбилейной, так как ветер был южных направлений”.

Сработавший датчик обслуживает Северное УГМС. Они вывели его из действия на период проверки.

В августе 2019 года недалеко от Северодвинска произошла авария во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате инцидента погибли пять человек. Из-за аварии радиационный фон в городе кратковременно оказался повышен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35