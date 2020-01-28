У Северодвінську, де влітку стався вибух на ядерному полігоні, зафіксували стрибок радіаційного фону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Северодвінську Архангельської області Російської Федерації зафіксований стрибок радіації, пише УНН з посиланням на регіональні ЗМІ.
Вранці 28 січня датчик АСКРО на проспекті Праці, 48 в Северодвінську зафіксував підвищення радіаційного фону до 0,49 мікрозіверта на годину. Як повідомляє міська адміністрація, дане підвищення знаходиться в межах норми.
“Датчик спрацював в „зеленій зоні“, тобто в межах норми — від 0,2 до 0,4 мікрозівертів на годину. Було зафіксовано 0,3 мікрозіверта. Перевищення фону як такого не було сильного”, — пояснили в пресслужбі міської адміністрації.
На місце оперативно прибула група ФБУЗ “Центру гігієни і епідеміології Архангельської області” для уточнення показань датчика. За інформацією фахівців установи, на момент прибуття рівень радіації був у межах 0,09-0,14 мікрозіверта на годину.
Пізніші виміри перевищення радіаційного фону не показали. Адміністрація міста підкреслила, що спрацювання датчика виявилося неправдивим через технічний збій. Начальник відділу цивільного захисту адміністрації Северодвінська Валентин Магомедов повідомив, що: “Спрацював один тільки датчик з восьми наявних у нас на території Северодвінська, тому було встановлено, що радіаційний фон в районі датчика не перевищує норми. Дана група проїхала вздовж вулиці Праці, заміри також не перевищували природного фону, заміри також були проведені на вулиці Ювілейній, так як вітер був південних напрямків”.
Спрацював датчик обслуговує Північне УГМН. Вони вивели його з дії на період перевірки.
У серпні 2019 року недалеко від Северодвінська сталася аварія під час випробувань ракети з радіоізотопним джерелом живлення. В результаті інциденту загинули п’ятеро людей. Через аварію радіаційний фон в місті короткочасно виявився підвищений.