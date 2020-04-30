В Севастополе зарегистрировали первую смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Севастополя 30 апреля умер пациент с положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщают крымские и севастопольские СМИ со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы российского правительства Севастополя Михаила Развожаева, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".
По его словам, у пациента была онкология, он находился в севастопольской городской больнице №9.
В Крыму 30 апреля зафиксирован еще три новых случая заражения COVID-19, среди заболевших - беременная женщина.
По данным российских властей, по состоянию на утро 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания коронавирусом, в Крыму - 92.
Издание добавляет, что в Крыму действует режим повышенной готовности, что предусматривает приостановление деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Ранее в Севастополе этот режим продлили до 30 мая.
Напомним, Украина расследует необеспечение оккупационными властями Крыма условий в СИЗО во время пандемии.