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В Севастополе зарегистрировали первую смерть от коронавируса

Киев • УНН

 • 12953 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Севастополя 30 апреля умер пациент с положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщают крымские и севастопольские СМИ со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы российского правительства Севастополя Михаила Развожаева, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".

В Севастополе зарегистрировали первую смерть от коронавируса

По его словам, у пациента была онкология, он находился в севастопольской городской больнице №9.

В Крыму 30 апреля зафиксирован еще три новых случая заражения COVID-19, среди заболевших - беременная женщина.

По данным российских властей, по состоянию на утро 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания коронавирусом, в Крыму - 92.

Издание добавляет, что в Крыму действует режим повышенной готовности, что предусматривает приостановление деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Ранее в Севастополе этот режим продлили до 30 мая.

Напомним, Украина расследует необеспечение оккупационными властями Крыма условий в СИЗО во время пандемии.

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