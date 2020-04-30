У Севастополі зареєстрували першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Севастополі 30 квітня помер пацієнт із позитивним результатом на коронавірус. Про це повідомляють кримські та севастопольські ЗМІ з посиланням на тимчасово виконувача обов'язки голови російського уряду Севастополя Михайла Развожаєва, передає УНН із посиланням на "Крим Реалії".
За його словами, у пацієнта була онкологія, він перебував у севастопольській міській лікарні №9.
У Криму 30 квітня зафіксовано ще три нові випадки зараження COVID-19, серед захворілих – вагітна жінка.
За даними російської влади, станом на ранок 30 квітня в Севастополі зареєстровано 78 випадків захворювання на коронавірус, у Криму – 92.
Видання додає, що у Криму діє режим підвищеної готовності, що передбачає призупинення діяльності багатьох підприємств і організацій, а також самоізоляцію громадян. Раніше в Севастополі цей режим продовжили до 30 травня.
Нагадаємо, Україна розслідує незабезпечення окупаційною владою Криму умов в СІЗО під час пандемії.