В Сеуле скончался руководитель концерна Samsung Group
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В столице Южной Кореи Сеуле в возрасте 78 лет скончался руководитель концерна Samsung Group Ли Гон Хи. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.
Отмечается, что глава Samsung был прикован к постели с мая 2014 года после сердечного приступа. У него остались жена, сын и две дочери.
Сейчас сын Ли Гон Хи является вице-председателем Samsung Electronics, тогда как одна из дочерей возглавляет гостиничное подразделение Samsung, а другая — отвечает за Фонд благосостояния Samsung.
В корпорации Samsung заявили, что похороны пройдут скромно в кругу семьи.