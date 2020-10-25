У Сеулі помер керівник концерну Samsung Group

Зазначається, що голова Samsung був прикутий до ліжка з травня 2014 року після серцевого нападу. У нього залишилися дружина, син та дві дочки.

Зараз син Лі Гон Хі є віце-головою Samsung Electronics, тоді як одна з дочок очолює готельний підрозділ Samsung, а інша — відповідає за Фонд добробуту Samsung.

У корпорації Samsung заявили, що поховання відбудеться скромно у родинному колі.