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У Сеулі помер керівник концерну Samsung Group

У Сеулі помер керівник концерну Samsung Group

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У столиці Південної Кореї Сеулі у віці 78 років помер керівник концерну Samsung Group Лі Гон Хі. Про це повідомляє агентство Yonhap, передає УНН.

Зазначається, що голова Samsung був прикутий до ліжка з травня 2014 року після серцевого нападу. У нього залишилися дружина, син та дві дочки.

Зараз син Лі Гон Хі є віце-головою Samsung Electronics, тоді як одна з дочок очолює готельний підрозділ Samsung, а інша — відповідає за Фонд добробуту Samsung.

У корпорації Samsung заявили, що поховання відбудеться скромно у родинному колі.

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