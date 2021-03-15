В СЕТАМ назвали самые популярные марки среди арестованных в Украине автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в прошлом году реализовало более 12 тыс. арестованных автомобилей. Больше всего распродали машин марки ВАЗ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГП.
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"На OpenMarket в 2020 году было продано 1258 арестованных легковых транспортных средств на общую сумму 142 323 983 грн", - отметили в пресс-службе.
Детали
По данным ГП, больше всего на OpenMarket за 2020 год реализовано авто таких марок:
- ВАЗ - 178 авто на общую сумму 4 088 894 грн.
- Daewoo - 105 авто на общую сумму 4 039 988 грн.
- Volkswagen - 70 авто на общую сумму 10 158 857 грн.
- Toyota - 51 авто на общую сумму 13 160 467 грн.
- Nissan - 50 авто на общую сумму 7 354 255 грн.
Не менее популярными марками стали: Hyundai (45 авто), Renault (36 авто), Ford (35 авто), KIA (30 авто), Skoda (27 авто).
Также отмечается, что дороже всего проданным транспортным средством в 2020 году является легковой универсал Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска. Он был реализован за 1 443 000 грн.
Что было раньше
Как сообщал УНН, ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в конце прошлого года выставило на аукцион корпоративные права в размере около 99,9% на футбольный стадион в Сумах.