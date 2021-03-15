У СЕТАМ назвали найпопулярніші марки серед арештованих в Україні автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України минулого року реалізувало понад 12 тис. арештованих автівок. Найбільше розпродали машин марки ВАЗ, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДП.
Цитата:
“На OpenMarket за 2020 рік було продано 1258 арештованих легкових транспортних засобів на загальну суму 142 323 983 грн”, - зазначили в пресслужбі.
Деталі
За даними ДП, найбільше на OpenMarket за 2020 рік реалізовано авто таких марок:
- ВАЗ — 178 авто на загальну суму 4 088 894 грн.
- Daewoo — 105 авто на загальну суму 4 039 988 грн.
- Volkswagen — 70 авто на загальну суму 10 158 857 грн.
- Toyota — 51 авто на загальну суму 13 160 467 грн.
- Nissan — 50 авто на загальну суму 7 354 255 грн.
Не менш популярними марками стали: Hyundai (45 авто), Renault (36 авто), Ford (35 авто), KIA (30 авто), Skoda (27 авто).
Також зазначається, що найдорожче проданим транспортним засобом у 2020 році є легковий універсал Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску. Його було реалізовано за 1 443 000 грн.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України наприкінці минулого року виставило на аукціон корпоративні права у розмірі близько 99,9% на футбольний стадіон у Сумах.