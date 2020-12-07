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"Стадіон, так стадіон": СЕТАМ виставив на аукціон футбольну арену у Сумах

"Стадіон, так стадіон": СЕТАМ виставив на аукціон футбольну арену у Сумах

Київ • УНН

 • 18799 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України виставило на аукціон корпоративні права у розмірі близько 99,9% на футбольний стадіон у Сумах. Стартова ціна - близько 5,5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook пресслужби підприємства.

"Шукаємо покупця, який по-справжньому фанатіє від футболу! А все тому, що на OpenMarket виставлені корпоративні права у статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест" у розмірі 99,98%, якому належить футбольний стадіон "Ювілейний" у центрі міста Суми! Споруду було введено в експлуатацію 20 вересня 2001 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна площа стадіону "Ювілейний" становить 7 540,7 м кв., що дозволяє вмістити близько 26 тис. глядачів. Стадіон має два яруси і розмір поля 105 на 68 м. Рекордна відвідуваність - понад 29 тис. глядачів.

"Дата проведення аукціону: 30 грудня 2020 року. Стартова ціна лоту: 5 млн 438 тис. 418 грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, СЕТАМ виставив на аукціон будівлю по переробці риби та морепродуктів за 15 млн грн.

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