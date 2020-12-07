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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 11428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 25732 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 47164 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 72194 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105434 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110230 просмотра

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"Стадион, так стадион": СЕТАМ выставил на аукцион футбольную арену в Сумах

"Стадион, так стадион": СЕТАМ выставил на аукцион футбольную арену в Сумах

Киев  •  УНН

 • 18795 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на аукцион корпоративные права в размере около 99,9% на футбольный стадион в Сумах. Стартовая цена - около 5,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-службы предприятия.

"Ищем покупателя, который по-настоящему фанатеет от футбола! А все потому, что на OpenMarket выставлены корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумыспортинвест" в размере 99,98%, которому принадлежит футбольный стадион "Юбилейный" в центре города Сумы! Здание было введено в эксплуатацию 20 сентября 2001 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м кв., Что позволяет вместить около 26 тыс. зрителей. Стадион имеет два яруса и размер поля 105 на 68 м. Рекордное число посетителей - более 29 тыс. зрителей.

"Дата проведения аукциона: 30 декабря 2020 года. Стартовая цена лота: 5 млн 438 тыс. 418 грн", - указано в сообщении.

Напомним, СЕТАМ выставил на аукцион здание по переработке рыбы и морепродуктов за 15 млн грн.

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