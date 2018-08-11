В центре Одессы мужчина избил нескольких женщин, среди них была беременная
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 августа. УНН. Сегодня на пересечении улиц Ришельевская и Малая Арнаутская в Одессе мужчина побил нескольких женщин. Об этом на своей странице в Facebook написала одна из пострадавших Оксана Садиченко, передает корреспондент УНН.
По ее словам, мужчина в состоянии наркотического опьянения шел по улице и бил всех женщин, которых встречал на своем пути.
По меньшей мере пострадали шесть, среди которых и беременная женщина. Также злоумышленник одной из пострадавших сломал нос.
В Управлении патрульной полиции Одесской области факт избиения подтвердили и отметили, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента и количество пострадавших.
Напомним, в Бердянске местный житель сильно избил бойца ООС.