В центре Одессы мужчина избил нескольких женщин, среди них была беременная

По ее словам, мужчина в состоянии наркотического опьянения шел по улице и бил всех женщин, которых встречал на своем пути.

По меньшей мере пострадали шесть, среди которых и беременная женщина. Также злоумышленник одной из пострадавших сломал нос.

В Управлении патрульной полиции Одесской области факт избиения подтвердили и отметили, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента и количество пострадавших.

Напомним, в Бердянске местный житель сильно избил бойца ООС.