У середмісті Одеси чоловік побив кількох жінок, серед яких була вагітна
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сьогодні на перетині вулиць Рішельєвська та Мала Арнаутська в Одесі молодик побив кількох жінок. Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна із постраждалих Оксана Садиченко, передає кореспондент УНН.
За її словами, чоловік у стані наркотичного сп’яніння йшов вулицею та бив всіх жінок, яких зустрічав на своєму шляху.
Щонайменше постраждали шестеро, серед яких і вагітна жінка. Також зловмисник одній із постраждалих зламав ніс.
В Управлінні патрульної поліції Одеської області факт побиття підтвердили та зазначили, що наразі на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини інциденту та кількість постраждалих.
Нагадаємо, у Бердянську місцевий житель сильно побив бійця ООС.