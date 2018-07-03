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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 1125 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92072 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113934 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134759 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141495 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178862 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155941 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142962 просмотра

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7 марта, 13:58 • 130634 просмотра

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В Сербии установят памятник Шевченко

В Сербии установят памятник Шевченко

Киев  •  УНН

 • 11455 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В сербском городе Нови-Сад появится памятник выдающемуся украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Белграде по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент УНН.

"Хочу поблагодарить господина президента за очень важную вещь в вопросе нашей гуманитарно-культурного сотрудничества. Прямо сейчас мы решили вопрос об ускоренном установлении памятника выдающемуся украинскому поэту, отцу украинской нации Тарасу Григорьевичу Шевченко в Новом Cаду", - сказал Президент.

Он выразил надежду, что во время следующего визита вместе с президентом Сербии Александром Вучичем сможет открыть этот памятник.

Как сообщал УНН, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.

Украинские Национальные Новости

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