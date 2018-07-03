В Сербии установят памятник Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В сербском городе Нови-Сад появится памятник выдающемуся украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Белграде по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент УНН.
"Хочу поблагодарить господина президента за очень важную вещь в вопросе нашей гуманитарно-культурного сотрудничества. Прямо сейчас мы решили вопрос об ускоренном установлении памятника выдающемуся украинскому поэту, отцу украинской нации Тарасу Григорьевичу Шевченко в Новом Cаду", - сказал Президент.
Он выразил надежду, что во время следующего визита вместе с президентом Сербии Александром Вучичем сможет открыть этот памятник.
Как сообщал УНН, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.