У Сербії встановлять пам’ятник Шевченку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У сербському місті Нови-Сад зявиться пам’ятник видатному українському поетові та письменнику Тарасу Шевченку. Про це сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи в Белграді за результатами зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем, передає кореспондент УНН.
“Хочу подякувати пану президенту за дуже важливу річ в питанні нашої гуманітарно-культурної співпраці. Прямо зараз ми вирішили питання про прискорене встановлення пам’ятника видатному українському поету, батькові української нації Тарасу Григоровичу Шевченко в Новому Cаді”, — сказав Президент.
Він висловив сподівання, що під час наступного візиту разом з президентом Сербії Александром Вучичем зможе спільно відкрити цей пам’ятник.
Як повідомляв УНН, Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів.