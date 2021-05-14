В Сербии внедрили цифровой "зеленый сертификат" прививок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Сербии можно загрузить цифровой “зеленый сертификат”, подтверждающий, что человек был вакцинирован или имел отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Цифровой "зеленый сертификат" будет содержать персональные данные: имя и фамилия, личное удостоверение личности, пол и номер паспорта, а также данные о том, был ли человек привит, количество полученных доз вакцины и даты их введения, а также результаты тестов - ПЦР на антиген или серологического.
Чтобы получить цифровой «зеленый сертификат», гражданам Сербии нужно зарегистрироваться на портале электронного правительства, проверить свои данные и подтвердить свой электронный адрес. Он квалифицированный электронный штамп и его нельзя подделать.
Дополнение
С начала пандемии в этой стране выявлено 703,4 тысячи случаев коронавируса, в частности 6,6 тысячи летальных.
Европейская комиссия определилась с содержанием и функциями европейского сертификата вакцинации от коронавируса, известного как "зеленый паспорт", и утвердила его 17 марта. В Украине планируют разработать его в кратчайшие сроки и запустить к 1 июля.
Напомним
Жителям Сербии старше 16 лет, до 31 мая получат хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, заплатят по три тысячи динаров (836 гривен).