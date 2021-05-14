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В Сербии внедрили цифровой "зеленый сертификат" прививок

Киев • УНН

 • 17155 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Сербии можно загрузить цифровой “зеленый сертификат”, подтверждающий, что человек был вакцинирован или имел отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

В Сербии внедрили цифровой "зеленый сертификат" прививок

Детали

Цифровой "зеленый сертификат" будет содержать персональные данные: имя и фамилия, личное удостоверение личности, пол и номер паспорта, а также данные о том, был ли человек привит, количество полученных доз вакцины и даты их введения, а также результаты тестов - ПЦР на антиген или серологического.

Чтобы получить цифровой «зеленый сертификат», гражданам Сербии нужно зарегистрироваться на портале электронного правительства, проверить свои данные и подтвердить свой электронный адрес. Он квалифицированный электронный штамп и его нельзя подделать.

Дополнение

С начала пандемии в этой стране выявлено 703,4 тысячи случаев коронавируса, в частности 6,6 тысячи летальных.

Европейская комиссия определилась с содержанием и функциями европейского сертификата вакцинации от коронавируса, известного как "зеленый паспорт", и утвердила его 17 марта. В Украине планируют разработать его в кратчайшие сроки и запустить к 1 июля.

Напомним

Жителям Сербии старше 16 лет, до 31 мая получат хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, заплатят по три тысячи динаров (836 гривен).

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