У Сербії впровадили цифровий “зелений сертифікат” щеплень

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 13118 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 37676 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 86754 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 172295 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 203054 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178684 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170741 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115175 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89638 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 233324 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 80253 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 97190 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 14665 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 39729 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 20196 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 201457 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 233326 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 322445 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484902 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466978 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 3570 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6860 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 40191 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47326 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51738 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У Сербії впровадили цифровий “зелений сертифікат” щеплень

Київ • УНН

 • 17157 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У Сербії можна завантажити цифровий “зелений сертифікат”, який підтверджує, що особа була вакцинована або мала негативний результат тесту на коронавірус. Про це інформує УНН з посиланням на Euractiv.

У Сербії впровадили цифровий “зелений сертифікат” щеплень

Деталі

Цифровий “зелений сертифікат” міститиме персональні дані: ім'я та прізвище, особисте посвідчення особи, стать та номер паспорта, а також дані про те, чи була людина щеплена, кількість отриманих доз вакцини і дати їх введення, а також результати тестів - ПЛР, на антиген чи серологічного. 

Щоб отримати цифровий «зелений сертифікат», громадянам Сербії потрібно зареєструватися на порталі електронного уряду, перевірити свої дані та підтвердити свою електронну адресу. Він має кваліфікований електронний штамп і його не можна підробити.

Доповнення

Від початку пандемії в цій країні виявлено 703,4 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 6,6 тисячі летальних. 

Європейська комісія визначилася з вмістом і функціями європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу, відомого як “зелений паспорт”, і затвердила його 17 березня. В Україні планують розробити його в найкоротші терміни і запустити до 1 липня.

Нагадаємо

Жителям Сербії старше 16 років, які до 31 травня отримають хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, заплатять по три тисячі динарів (836 гривень).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27