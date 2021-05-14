У Сербії впровадили цифровий “зелений сертифікат” щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Сербії можна завантажити цифровий “зелений сертифікат”, який підтверджує, що особа була вакцинована або мала негативний результат тесту на коронавірус. Про це інформує УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Цифровий “зелений сертифікат” міститиме персональні дані: ім'я та прізвище, особисте посвідчення особи, стать та номер паспорта, а також дані про те, чи була людина щеплена, кількість отриманих доз вакцини і дати їх введення, а також результати тестів - ПЛР, на антиген чи серологічного.
Щоб отримати цифровий «зелений сертифікат», громадянам Сербії потрібно зареєструватися на порталі електронного уряду, перевірити свої дані та підтвердити свою електронну адресу. Він має кваліфікований електронний штамп і його не можна підробити.
Доповнення
Від початку пандемії в цій країні виявлено 703,4 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 6,6 тисячі летальних.
Європейська комісія визначилася з вмістом і функціями європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу, відомого як “зелений паспорт”, і затвердила його 17 березня. В Україні планують розробити його в найкоротші терміни і запустити до 1 липня.
Нагадаємо
Жителям Сербії старше 16 років, які до 31 травня отримають хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, заплатять по три тисячі динарів (836 гривень).