У Сербії впровадили цифровий “зелений сертифікат” щеплень

Деталі

Цифровий “зелений сертифікат” міститиме персональні дані: ім'я та прізвище, особисте посвідчення особи, стать та номер паспорта, а також дані про те, чи була людина щеплена, кількість отриманих доз вакцини і дати їх введення, а також результати тестів - ПЛР, на антиген чи серологічного.

Щоб отримати цифровий «зелений сертифікат», громадянам Сербії потрібно зареєструватися на порталі електронного уряду, перевірити свої дані та підтвердити свою електронну адресу. Він має кваліфікований електронний штамп і його не можна підробити.

Доповнення

Від початку пандемії в цій країні виявлено 703,4 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 6,6 тисячі летальних.

Європейська комісія визначилася з вмістом і функціями європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу, відомого як “зелений паспорт”, і затвердила його 17 березня. В Україні планують розробити його в найкоротші терміни і запустити до 1 липня.

Нагадаємо

Жителям Сербії старше 16 років, які до 31 травня отримають хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, заплатять по три тисячі динарів (836 гривень).