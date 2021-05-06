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У Сербії громадянам заплатять за зроблене щеплення від COVID-19

У Сербії громадянам заплатять за зроблене щеплення від COVID-19

Київ • УНН

 • 18060 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Жителям Сербії старше 16 років, які до 31 травня отримають хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, заплатять по три тисячі динарів (836 гривень). Про це в ефірі сербського телеканалу Pink TV заявив президент країни Олександр Вучич, інформує УНН.

Цитата

"Я порадився з прем'єр-міністром, і ми (вирішили, що) не можемо приймати насильницькі рішення по вакцинації. Ми думали, як винагородити людей, які виявили відповідальність. Ми прийняли рішення надати додаткову фінансову допомогу вакцинованих людям", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Вучич додав, що для державних службовців, які зробили щеплення і все одно заразилися коронавірусом, буде передбачена оплачувана відпустка через хворобу. Держслужбовці, що не були вакциновані, на оплачуваний лікарняний розраховувати не зможуть.

Уряд Сербії уточнив, що фінансова допомога передбачена за щеплення будь-якою з чотирьох схвалених в країні вакцин - Sinofarm, Pfizer, AstraZeneca і Супутник V. Надати документи, що підтверджують вакцинацію, потрібно до 15 червня. Фінансову допомогу виплатять до 20 червня.

Доповнення

У Сербії прищепили 1,3 мільйона громадян з семи мільйонів жителів, і більше 20 тисяч іноземців.

З початку пандемії в Сербії виявили майже 696 тисяч випадків коронавірусу, 6 500 осіб померли. За останню добу в країні підтвердили 1402 нових випадків Covid-19, 22 хворих померли.

Масова вакцинація в країні стартувала в січні.

В кінці березня влада Сербії навіть запропонували безкоштовно прищепити від коронавірусу іноземців. Це було пов'язано із закінченням терміну придатності у партії вакцини AstraZeneca. На щеплення в Сербію приїхали понад 20 тисяч жителів сусідніх країн, проте в квітні в Сербії перестали робити щеплення іноземцям.

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