Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з'їхалися до Белграда

ukru
21:00 • 22458 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 53898 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 48323 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 93809 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 59673 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94898 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115957 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144513 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184081 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311284 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102827 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100784 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103764 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 99996 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92304 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57189 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311284 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245559 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339242 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63326 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109890 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110697 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107668 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121084 перегляди
Актуальне
Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з'їхалися до Белграда

Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з'їхалися до Белграда

Київ • УНН

 • 16867 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. До столиці Сербії Белграда у суботу, 27 березня, з'їхалися тисячі громадян сусідніх країн, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу. Раніше влада Сербії заявила, що надасть можливість безкоштовно вакцинуватися тим особам, які приїдуть з сусідніх країн на цих вихідних. Про це пише УНН спираючись на інформацію агентства AP та DW.

Що відомо

Повідомляється, що перед головним центром вакцинації в сербській столиці вдень утворилися довжелезні черги переважно з громадян Боснії, Чорногорії і Північної Македонії. За даними ЗМІ, деякі іноземці, які бажають зробити щеплення, приїхали цілими сім’ями.

Зазначається, що критики сербського президента Олександра Вучича намагаються пояснити такий крок влади тим, що Вучич хоче таким чином поширити вплив у регіоні. Інші кажуть, що у вакцини AstraZeneca, якою вакцинують іноземців, спливає термін придатності, тому вона має бути використана якомога швидше. Офіційних підтверджень цієї версії немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сербія передала Боснії та Герцеговині вакцини від COVID-19 та запропонувала “саміт примирення”

Деталі

Як відомо, у Сербії, на відміну від її балканських сусідів, кампанія з масової вакцинації проходить досить успішно. Країна має один з найвищих показників щеплень в Європі, головним чином завдяки великим закупівлям китайської вакцини Sinopharm і російської вакцини Sputnik V. При цьому в країна також використовуються вакцини від BioNTech/Pfizer і AstraZeneca.

За останніми даними в країні вже понад 2 мільйони осіб вже отримали першу дозу щеплення. Але останнім часом спостерігається помітне зниження інтересу до вакцинації, яке офіційні особи і лікарі пов’язують з все більш потужним рухом тих, хто виступає проти вакцинації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79