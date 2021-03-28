Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з'їхалися до Белграда

Що відомо

Повідомляється, що перед головним центром вакцинації в сербській столиці вдень утворилися довжелезні черги переважно з громадян Боснії, Чорногорії і Північної Македонії. За даними ЗМІ, деякі іноземці, які бажають зробити щеплення, приїхали цілими сім’ями.

Зазначається, що критики сербського президента Олександра Вучича намагаються пояснити такий крок влади тим, що Вучич хоче таким чином поширити вплив у регіоні. Інші кажуть, що у вакцини AstraZeneca, якою вакцинують іноземців, спливає термін придатності, тому вона має бути використана якомога швидше. Офіційних підтверджень цієї версії немає.

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Деталі

Як відомо, у Сербії, на відміну від її балканських сусідів, кампанія з масової вакцинації проходить досить успішно. Країна має один з найвищих показників щеплень в Європі, головним чином завдяки великим закупівлям китайської вакцини Sinopharm і російської вакцини Sputnik V. При цьому в країна також використовуються вакцини від BioNTech/Pfizer і AstraZeneca.

За останніми даними в країні вже понад 2 мільйони осіб вже отримали першу дозу щеплення. Але останнім часом спостерігається помітне зниження інтересу до вакцинації, яке офіційні особи і лікарі пов’язують з все більш потужним рухом тих, хто виступає проти вакцинації.