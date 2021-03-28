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Сербия начала вакцинацию иностранцев: тысячи желающих съехались в Белград

Сербия начала вакцинацию иностранцев: тысячи желающих съехались в Белград

Киев  •  УНН

 • 16853 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В столицу Сербии Белград в субботу, 27 марта, съехались тысячи граждан соседних стран, которые хотят вакцинироваться от коронавируса. Ранее власти Сербии заявили, что позволит бесплатно вакцинироваться тем лицам, которые приедут из соседних стран на этих выходных. Об этом пишет УНН опираясь на информацию агентства AP и DW.

Что известно

Сообщается, что перед главным центром вакцинации в сербской столице днем образовались длинные очереди преимущественно из граждан Боснии, Черногории и Северной Македонии. По данным СМИ, некоторые иностранцы готовы сделать прививку, приехали целыми семьями.

Отмечается, что критики сербского президента Александра Вучича пытаются объяснить такой шаг власти тем, что Вучич хочет таким образом распространить влияние в регионе. Другие говорят, что в вакцины AstraZeneca, которой вакцинируют иностранцев, истекает срок годности, поэтому она должна быть использована как можно быстрее. Официальных подтверждений этой версии нет.

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Детали

Как известно, в Сербии, в отличие от ее балканских соседей, кампания по массовой вакцинации проходит достаточно успешно. Страна имеет один из самых высоких показателей прививок в Европе, главным образом благодаря большим закупкам китайской вакцины Sinopharm и российской вакцины Sputnik V. При этом в страна также используются вакцины от BioNTech / Pfizer и AstraZeneca.

По последним данным в стране уже более 2 миллионов человек уже получили первую дозу прививки. Но в последнее время наблюдается заметное снижение интереса к вакцинации, которое официальные лица и врачи связывают с все более мощным движением тех, кто выступает против вакцинации.

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