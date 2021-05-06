В Сербии гражданам заплатят за сделаную прививку от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Жителям Сербии старше 16 лет, которые до 31 мая получат хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, заплатят по три тысячи динаров (836 гривен). Об этом в эфире сербского телеканала Pink TV заявил президент страны Александр Вучич, информирует УНН.
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"Я посоветовался с премьер-министром, и мы (решили, что) не можем принимать насильственные решения по вакцинации. Мы думали, как вознаградить людей, которые проявили ответственность. Мы приняли решение предоставить дополнительную финансовую помощь вакцинированным людям", - говорится в сообщении.
Детали
Вучич добавил, что для государственных служащих, которые сделали прививки и все равно заразились коронавирусом, будет предусмотрен оплачиваемый отпуск по болезни. Госслужащие, которые не были вакцинированы, на оплачиваемый больничный рассчитывать не смогут.
Правительство Сербии уточнило, что финансовая помощь предусмотрена на прививки любой из четырех одобренных в стране вакцин - Sinofarm, Pfizer, AstraZeneca и Спутник V. Предоставить документы, подтверждающие вакцинацию, нужно до 15 июня. Финансовую помощь выплатят до 20 июня.
Дополнение
В Сербии привили 1,3 миллиона граждан из семи миллионов жителей, и более 20 000 иностранцев.
С начала пандемии в Сербии обнаружили почти 696 000 случаев коронавируса, 6 500 человек умерли. За последние сутки в стране подтвердили 1 402 новых случаев Covid-19, 22 больных умерли.
Массовая вакцинация в стране стартовала в январе.
В конце марта власти Сербии даже предложили бесплатно привить от коронавируса иностранцев. Это было связано с истечением срока годности в партии вакцины AstraZeneca. На прививку в Сербию приехали более 20 000 жителей соседних стран, однако в апреле в Сербии перестали делать прививки иностранцам.