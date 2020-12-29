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В Сербии изъяли антиквариат, замаскированный под украинский паркет

Киев • УНН

 • 30888 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Сербии изъяли крупную археологическую коллекцию, которую нелегально пытались ввезти на территорию страны под видом груза паркета из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу сербской таможни.

В Сербии изъяли антиквариат, замаскированный под украинский паркет

“В ночь на 29 декабря 2020 года на пограничном переходе таможенники совместно с полицией обнаружили и пресекли попытку контрабанды богатой археологической коллекции из более 2000 предметов антиквариата разных периодов”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что контрабанду обнаружили в грузовике с румынскими номерами, которым управлял 46-летний гражданин Сербии. При этом в таможенных документах отмечалось, что машина перевозила груз паркета из Украины.

“Во время детального осмотра транспортного средства было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены незадекларированным антиквариатом разных периодов: эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов. Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, один большой камень и несколько металлических фигур поменьше”, — отмечается в сообщении.

Также среди декоративных предметов были браслеты, броши, заколки, а также зажимы для волос, тогда как среди оружия много наконечников для копий, стрел, топоров и даже булавы!

“Среди предметов повседневного использования коллекция также включает несколько ложек, игл, резцов, ключей, шпор, пряжек ремней, пуговиц и монет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая размер и разнообразие коллекции, определить стоимость без экспертной оценки невозможно, и все предметы будут переданы на экспертизу. Однако очевидно, что он имеет большую историческую и археологическую ценность.

Таможенники также сообщают, что после изъятия антиквариата водитель сказал, что коллекция принадлежит не ему и рассказал, что согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату.

Напомним, украинец пытался вывезти в Великобританию антиквариат.

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