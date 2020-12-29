У Сербії вилучили антикваріат, замаскований під український паркет

“У ніч на 29 грудня 2020 року на прикордонному переході митники у співпраці з поліцією виявили та запобігли спробі контрабанди багатої археологічної колекції з понад 2000 предметів антикваріату різних періодів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що контрабанду виявили у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46-річний громадянин Сербії.При цьому у митних документах зазначалося, що машина перевозила вантаж паркету з України.

“Під час детального огляду транспортного засобу було встановлено, що кабіна вантажівки та боковий ящик для інструментів були заповнені незадекларованим антикваріатом різних періодів: епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, а також предметів давніх слов’ян та кельтів. Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, один більший камінь та кілька менших металевих фігур”, — зазначається в повідомленні.

Також серед декоративних предметів були браслети, брошки, шпильки, а також затиски для волосся, тоді як серед зброї багато наконечників для списів, стріл, сокир і навіть булави!

“Серед предметів повсякденного використання колекція також містить кілька ложок, голок, різців, ключів, шпор, пряжок ременів, ґудзиків та монет”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на розмір та різноманітність колекції, визначити вартість без експертної оцінки неможливо, і всі предмети будуть передані на експертизу. Однак очевидно, що він має велику історичну та археологічну цінність.

Митники також повідомляють, що після вилучення антикваріату водій сказав, що колекція належить не йому та розповів, що погодився перевезти її з України до Сербії за невелику плату.

Нагадаємо, українець намагався вивезти до Великої Британії антикваріат.