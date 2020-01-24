Українець намагався вивезти до Великої Британії антикваріат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прикордонники Чернівецького загону на пункті пропуску “Порубне” виявили у автомобілі близько 50 предметів антикваріату, які тернополянин намагався перевезти до Великої Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook західного регіонального управління Держприкордонслужби.
“Сьогодні вночі прикордонники Чернівецького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ та митниці запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон предметів старовини”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, археологічні знахідки, скоріше за все, є культурним надбанням українців.
“Близько п’ятдесяти предметів археології виявили в автомобілі Mercedes, на якому до Великої Британії прямував 28-річний тернополянин через пункт пропуску “Порубне”, — повідомили в Держприкордонслужбі.
Серед предметів митники виявили наконечники до стріл та списів, різноманітні ножі та інші предмети старовини.
“На даний час предмети вилучено та передано на склад митниці. Очікується прибуття спеціаліста, який надасть експертну та вартісну оцінку даним предметам”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники Сумського загону знайшли пакунок з монетами всередині матрацу в купе потяга, що прямував до Росії.