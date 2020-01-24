Украинец пытался вывезти в Великобританию антиквариат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Пограничники Черновицкого отряда на пункте пропуска "Порубное" обнаружили в автомобиле около 50 предметов антиквариата, которые мужчина из Тернополя пытался перевезти в Великобританию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook западного регионального управления Госпогранслужбы.
"Сегодня ночью пограничники Черновицкого отряда во взаимодействии с сотрудниками СБУ и таможни предотвратили попытку незаконного перемещения через государственную границу предметов старины", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, археологические находки, скорее всего, являются культурным достоянием украинцев.
"Около пятидесяти предметов археологии обнаружили в автомобиле Mercedes, на котором в Великобританию следовал 28-летний житель Тернополя через пункт пропуска "Порубное", - сообщили в Госпогранслужбе.
Среди предметов таможенники обнаружили наконечники к стрелам и копий, различные ножи и другие предметы старины.
"В настоящее время предметы изъяты и переданы на склад таможни. Ожидается прибытие специалиста, который предоставит экспертную и стоимостную оценку данным предметам", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники Сумского отряда нашли пакет с монетами внутри матраса в вагоне поезда, следовавшего в Россию.