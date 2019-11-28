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Прикордонники знайшли колекцію монет всередині матрацу в купе потяга

Прикордонники знайшли колекцію монет всередині матрацу в купе потяга

Київ • УНН

 • 18333 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прикордонники Сумського загону знайшли пакунок з монетами всередині матрацу в купе потяга, що прямував до Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Учора в пункті контролю "Конотоп" під час перевірки потяга, який прямував з Києва до Москви, прикордонники запобігли вивезенню з України колекції монет. Оглядаючи пасажирське купе одного з плацкартних вагонів потяга "Київ-Москва", прикордонний наряд в матраці виявив пакунок з монетами", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що всього в матраці було приховано 62 монети, датовані ХVIII – ХХ століттями.

"Наразі правоохоронці встановлюють можливого власника антикваріату. Виявлені монети, які, вірогідно, становлять історичну та культурну цінність, вилучено для проведення експертизи", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше з України намагались вивезти золоті та срібні монети.

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