Пограничники нашли коллекцию монет внутри матраса в купе поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пограничники Сумского отряда нашли пакет с монетами внутри матраса в купе поезда, следовавшего в Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера в пункте контроля "Конотоп" во время проверки поезда, следовавшего из Киева в Москву, пограничники предотвратили вывоз из Украины коллекции монет. Осматривая пассажирское купе одного из плацкартных вагонов поезда "Киев-Москва", пограничный наряд в матрасе обнаружил пакет с монетами", - говорится в сообщении.
Указано, что всего в матрасе было скрыто 62 монеты, датированные ХVIII - ХХ веками.
"Сейчас правоохранители устанавливают возможного владельца антиквариата. Обнаруженные монеты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяли для проведения экспертизы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее из Украины пытались вывезти золотые и серебряные монеты.