В селе на Закарпатье неизвестные оставили антивенгерские надписи на стенах: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На Закарпатье в селе Пийтерфолво, что в Виноградовском районе, на фасаде сельского совета неизвестные сделали надпись провокационного характера, по данному факту открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
“Сегодня, 14 декабря, в 8:22, полицейские получили сообщение от сельского головы села Пийтерфолво Виноградовского района. Заявитель рассказал, что на фасадной стене админздания сельсовета обнаружил надпись провокационного характера”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию.
“По факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, — ред.). Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы”, — добавляется в сообщении.
Добавим, что на стене написано “Закарпатье — это Украина, мы за вами придем” и подписано послание якобы именем Правого сектора.
Как сообщал УНН, ранее Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.
Так, СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.
После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели по поводу венгерских партий и венгерского меньшинства”.
Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения.
В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.