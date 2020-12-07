Угорщина поскаржилася в ЄС на Україну, але ніхто не відреагував
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сьогодні підняв питання угорської меншини в Україні, однак більш ніхто з міністрів його не підтримав. Про це в Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини порушив питання про угорську меншину в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Більше ніхто не відреагував на це питання", - написав Йозвяк.
Нагадаємо, раніше Сійярто повідомив, що "доповів" міністрам закордонних справ країн НАТО про ситуацію в Україні, зокрема, йшлося про Закарпаття.
Як повідомляв УНН, раніше Угорщина звернулася до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон.
Так, СБУ минулого понеділка провела обшуки в благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання в політичну ситуацію в Україні.
Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Україні "тривають незрозумілі політичні гойдалки з приводу угорських партій і угорської меншини".
Відзначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео з погрозами, на яких видно символіку "Правого сектора", на адресу українських громадян угорського походження.
У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.
Також глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про "залякування" угорців на Закарпатті спекуляцією.