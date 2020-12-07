Угорщина поскаржилася в ЄС на Україну, але ніхто не відреагував

"Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини порушив питання про угорську меншину в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Більше ніхто не відреагував на це питання", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше Сійярто повідомив, що "доповів" міністрам закордонних справ країн НАТО про ситуацію в Україні, зокрема, йшлося про Закарпаття.

Як повідомляв УНН, раніше Угорщина звернулася до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон.

Так, СБУ минулого понеділка провела обшуки в благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання в політичну ситуацію в Україні.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Україні "тривають незрозумілі політичні гойдалки з приводу угорських партій і угорської меншини".

Відзначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео з погрозами, на яких видно символіку "Правого сектора", на адресу українських громадян угорського походження.

У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про "залякування" угорців на Закарпатті спекуляцією.