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Венгрия пожаловалась в ЕС на Украину, но никто не отреагировал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако более никто из министров его не поддержал. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

“Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине на Совете по иностранным делам ЕС. Никто больше не отреагировал на этот вопрос”, — написал Йозвяк.

Напомним, ранее Сийярто сообщил, что “доложил” министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Украине, в частности, говорилось о Закарпатье.

Как сообщал УНН, ранее Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

Так, СБУ в прошлый понедельник провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели по поводу венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Также глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров на Закарпатье спекуляцией.

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