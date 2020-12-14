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У селі на Закарпатті невідомі залишили антиугорські написи на стінах: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 8706 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Закарпатті у селі Пийтерфолво, що на Виноградівщині, на фасаді сільської ради невідомі зробили напис провокативного характеру, за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

У селі на Закарпатті невідомі залишили антиугорські написи на стінах: відкрито провадження

“Сьогодні, 14 грудня, о 8:22, поліцейські отримали повідомлення від сільського голови села Пийтерфолво Виноградівського району. Заявник розповів, що на фасадній стіні адмінбудівлі сільради виявив напис провокативного характеру”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до події.

“За фактом порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, — ред.). Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі”, — додається у повідомленні.

Додамо, що на стіні написано “Закарпаття — це Україна, ми за вами прийдемо” та підписано послання нібито іменем Правого сектору.

Як повідомляв УНН, раніше Угорщина звернулася до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон.

Так, СБУ провела обшуки в благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання в політичну ситуацію в Україні.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Україні “тривають незрозумілі політичні гойдалки з приводу угорських партій і угорської меншини”.

Відзначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео з погрозами, на яких видно символіку “Правого сектора”, на адресу українських громадян угорського походження.

У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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