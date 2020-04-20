В селе в Полтавской области разоблачили наркопритон
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Свой дом для употребления наркотических средств оказывал 24-летний житель одного из сел Гребенковского района Полтавской области. Во время санкционированного обыска там обнаружили лиц в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Также в помещении нашли вещи, которые могут быть доказательной базой в уголовном производстве.
По данному факту следователи Гребенковского отдела полиции начали досудебное расследование по ст. 317 Уголовного кодекса Украины - содержание мест для незаконного употребления наркотических средств. Мужчине сообщили о подозрении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
Напомним, в центре Славянска ликвидировали наркопритон.