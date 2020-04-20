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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 15300 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 32586 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 58972 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97707 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104568 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130295 просмотра

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В селе в Полтавской области разоблачили наркопритон

В селе в Полтавской области разоблачили наркопритон

Киев  •  УНН

 • 14319 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Свой дом для употребления наркотических средств оказывал 24-летний житель одного из сел Гребенковского района Полтавской области. Во время санкционированного обыска там обнаружили лиц в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

Также в помещении нашли вещи, которые могут быть доказательной базой в уголовном производстве.

По данному факту следователи Гребенковского отдела полиции начали досудебное расследование по ст. 317 Уголовного кодекса Украины - содержание мест для незаконного употребления наркотических средств. Мужчине сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Напомним, в центре Славянска ликвидировали наркопритон.

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