У селі на Полтавщині викрили наркопритон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Свій будинок для вживання наркотичних засобів надавав 24-річний житель одного із сіл Гребінківського району на Полтавщині. Під час санкціонованого обшуку там виявили осіб у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Також у приміщенні знайшли речі, що можуть бути доказовою базою у кримінальному провадженні.
За даним фактом слідчі Гребінківського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ст. 317 Кримінального кодексу України – утримання місця для незаконного вживання наркотичних засобів. Чоловікові повідомили про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.
Нагадаємо, у центрі Слов'янська ліквідували наркопритон.