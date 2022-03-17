В селах Одесской области, пострадавших от обстрелов, восстановлено электроснабжение

Населённые пункты были обесточены после обстрела артиллерией российских кораблей. Обстрелы одесского побережья происходили 15 и 16 марта.

Ранее глава Одесской военной администрации Максим Марченко рассказал, что только 15 марта по западной части побережья Одесской области с моря российской стороной было выпущено около 90 снарядов. Обстрелы региона фиксируются каждый день, начиная с 24 февраля.