В селах Одесской области, пострадавших от обстрелов, восстановлено электроснабжение
Киев • УНН
ОДЕССА. 17 марта. УНН. В двух селах Белгород-Днестровского района Одесской области, которые ранее пострадали от обстрела, возобновили электроснабжение. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети», передает УНН.
Населённые пункты были обесточены после обстрела артиллерией российских кораблей. Обстрелы одесского побережья происходили 15 и 16 марта.
Ранее глава Одесской военной администрации Максим Марченко рассказал, что только 15 марта по западной части побережья Одесской области с моря российской стороной было выпущено около 90 снарядов. Обстрелы региона фиксируются каждый день, начиная с 24 февраля.