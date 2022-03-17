У селах Одеської області, які постраждали від обстрілу, відновлено електропостачання
Київ • УНН
ОДЕСА. 17 березня. УНН. У двох селах Білгород-Дністровського району Одеської області, які раніше постраждали від обстрілу, відновили електропостачання. Про це повідомили у ДПЕК «Одеські електромережі», передає УНН.
Населені пункти було знеструмлено після обстрілу артилерією російських кораблів. Обстріли одеського узбережжя відбувалися 15 та 16 березня.
Раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що лише 15 березня по західній частині узбережжя Одеської області з моря російською стороною було випущено близько 90 снарядів. Обстріл регіону фіксується щодня, починаючи з 24 лютого.