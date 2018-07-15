В секторе Газа произошел взрыв, погибла семья палестинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В воскресенье в здании в одном из районов сектора Газа в результате взрыва погибли двое палестинцев, еще один человек получил ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Причина, по которой в Газе произошел взрыв лишь через несколько часов после объявления о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками в анклаве, пока неизвестна, пишет издание.
Медицинские представители рассказали, что двое убитых были отцом и сыном.
Напомним, 15 июля была достигнута договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками в Газе при посредничестве Египта.