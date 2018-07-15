В секторе Газа произошел взрыв, погибла семья палестинцев

Причина, по которой в Газе произошел взрыв лишь через несколько часов после объявления о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками в анклаве, пока неизвестна, пишет издание.

Медицинские представители рассказали, что двое убитых были отцом и сыном.

Напомним, 15 июля была достигнута договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками в Газе при посредничестве Египта.