У секторі Газа стався вибух, загинула сім’я палестинців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В неділю в будівлі в одному з районів сектора Газа в результаті вибуху загинуло двоє палестинців, ще одна людина отримала поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.
Причина, з якої в Газі стався вибух лише за кілька годин після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими бойовиками в анклаві, наразі невідома, пише видання.
Медичні представники розповіли, що двоє убитих були батьком та сином.
Нагадаємо, 15 липня була досягнута домовленість про припинення взаємних атак між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Газі за посередництва Єгипту.