В СБУ считают дело против спецназовца "Альфы" сфабрикованным
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Служба безопасности Украины считает сфабрикованным подозрение сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области, которого подозревают в превышении власти во время массовых протестов перед зданием ведомства 19 февраля 2014 года. Об этом в комментарии УНН сообщили в СБУ.
"Служба безопасности Украины считает сфабрикованным подозрение сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области. Управление специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, по нашему мнению, необоснованно обвиняет сотрудника Службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины", - отметили в Службе Безопасности.
В СБУ отметили, что ведомство предоставляло и предоставляет прокуратуре полное содействие в расследовании по факту применения 19 февраля 2014 огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области при проведении там мирных общественных акций протеста.
Как сообщал УНН, во время этих событий погибли два человека, а еще несколько получили телесные повреждения различной степени тяжести.
"Подчеркиваем, что несмотря на то, что в распоряжении Управления СБ Украины в Хмельницкой области не имеет оружия калибра, которым были убиты мирные протестующие, Управление передало на экспертизу в ГПУ все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время", - сообщили УНН.
Кроме того, в Службе безопасности рассказали, что сам спецназовец, которому было сообщено о подозрении, остается верен присяге, "никуда не прячется", и сейчас проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.
"Мы не исключаем, что руководитель следствия таким образом пытается скрыть свою неэффективность и избежать увольнения. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак обсудил эту ситуацию с Генеральным прокурором Украины. Юрий Луценко пообещал максимально объективно разобраться в этой ситуации", - сказали в СБУ.
Как сообщал УНН, 21 июня 2018 года ГПУ сообщило о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в превышения власти, сопровождавшееся насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины.