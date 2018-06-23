У СБУ вважають справу проти спецназівця "Альфи" сфабрикованою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Служба безпеки України вважає сфабрикованою підозру співробітнику відділу ЦСО “А” УСБУ у Хмельницькій області, якого підозрюють у перевищенні влади під час масових протестів перед будівлею відомства 19 лютого 2014 року. Про це в коментарі УНН повідомили у СБУ.
“Служба безпеки України вважає сфабрикованою підозру співробітнику відділу ЦСО "А" УСБУ у Хмельницькій області. Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, на нашу думку, необґрунтовано звинувачує співробітника Служби у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 КК України”, — зазначили в Службі Безпеки.
У СБУ наголосили, що відомство надавало і надає прокуратурі повне сприяння у розслідуванні за фактом застосування 19 лютого 2014 вогнепальної зброї біля центрального входу будівлі Управління СБУ у Хмельницькій області при проведенні там мирних громадських акцій протесту.
Як повідомляв УНН, під час цих подій загинуло двоє людей, а ще декілька отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
"Підкреслюємо, що незважаючи на те, що у розпорядженні Управління СБ України у Хмельницькій області не має зброї калібру, яким було вбито мирних протестувальників, Управління передало на експертизу до ГПУ всю зброю, яка була у підрозділі на озброєнні в той час“, — повідомили УНН.
Крім того, в Службі безпеки розповіли, що сам спецпризначень, якому було повідомлено про підозру, залишається вірний Присязі, “нікуди не ховається”, і наразі проходить службу в районі проведення операції Об’єднаних сил.
“Ми не виключаємо, що керівник слідства у такий спосіб намагається приховати свою неефективність та уникнути звільнення. Голова Служби безпеки України Василь Грицак обговорив цю ситуацію з Генеральним прокурором України. Юрій Луценко пообіцяв максимально об’єктивно розібратися у цій ситуації”, — сказали в СБУ.
Як повідомляв УНН, 21 червня 2018 року ГПУ повідомило про підозру співробітнику відділу ЦСО “А” УСБУ у Хмельницькій області у вчиненні перевищення влади, що супроводжувалося насильством, болісними діями та застосуванням зброї, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження за метою залякування потерпілого та інших осіб, заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження та вбивства через необережність, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 КК України.