В СБУ рассказали, какую информацию передавал РФ задержанный переводчик Гройсмана

"Главным следственным управлением во время досудебного расследования в уголовном производстве задокументирована деятельность сотрудника Кабинета министров Украины, на выполнение задач представителей спецслужб России, а именно - Главного разведывательного управления Вооруженных сил России собирал служебную информацию Кабинета министров Украины. В частности, относительно зарубежных поездок и зарубежных переговоров Премьер-министра Украины, которую во время личных встреч, а также с использованием электронной почты передавал представителям российской спецслужбы", - сказал Маяков.

Напомним, вчера СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.

Как сообщал УНН, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.