В СБУ рассказали, какую информацию передавал РФ задержанный переводчик Гройсмана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Задержанный бывший переводчик Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана собирал и передавал спецслужбам Российской Федерации информацию о заграничных поездках и переговорах своего шефа. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления службы Виталий Маяков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Главным следственным управлением во время досудебного расследования в уголовном производстве задокументирована деятельность сотрудника Кабинета министров Украины, на выполнение задач представителей спецслужб России, а именно - Главного разведывательного управления Вооруженных сил России собирал служебную информацию Кабинета министров Украины. В частности, относительно зарубежных поездок и зарубежных переговоров Премьер-министра Украины, которую во время личных встреч, а также с использованием электронной почты передавал представителям российской спецслужбы", - сказал Маяков.
Напомним, вчера СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.
Как сообщал УНН, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.