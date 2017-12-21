У СБУ розповіли, яку інформацію передавав РФ затриманий перекладач Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Затриманий колишній перекладач Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана збирав та передавав спецслужбам Російської Федерації інформацію про закордонні поїздки та переговори свого шефа. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління служби Віталій Маяков, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
“Головним слідчим управлінням під час досудового розслідування у кримінальному провадженні задокументовано діяльність співробітника Кабінету міністрів України, який на виконання завдань представників спецслужб Росії, а саме — Головного розвідувального управління Збройних сил Росії збирав службову інформацію Кабінету міністрів України. Зокрема, щодо зарубіжних поїздок та зарубіжних переговорів Прем'єр-міністра України, яку під час особистих зустрічей, а також з використанням електронної пошти передавав представникам російської спецслужби”, — сказав Маяков.
Нагадаємо, вчора СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.
Як повідомляв УНН, затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.