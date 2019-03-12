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В СБУ рассказали подробности задержания агентурной сети военной разведки РФ

В СБУ рассказали подробности задержания агентурной сети военной разведки РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Для непосредственного сбора разведывательной информации с подконтрольной украинской власти территории Луганской области была задействована агентурная сеть военной разведки РФ в составе четырех человек. Они были задержаны военной контрразведкой совместно с главным управлением СБУ в Луганской и Донецкой областях. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, передает корреспондент УНН.

"Для непосредственного сбора разведывательной информации с подконтрольной украинской власти территории Луганской области была задействована агентурная сеть военной разведки РФ в составе четырех человек. Сеть использовалась сотрудником военной разведки РФ Александром Созоновым и завербованным резидентом Андреем Тимохиным. Для конспирации при передаче разведданных по военной технике украинских вооруженных сил, ее количества, маршрутов передвижения и мест дислокации, враждебные агенты, следуя инструкциям, использовали специальную технологию и условности", - заявил Левченко.

По его словам, по результатам всестороннего документирования противоправной деятельности против представителей военной разведки Российской Федерации и их агентурной сети, военной контрразведкой совместно с главным управлением СБУ в Луганской и Донецкой областях осуществлено физическое задержание агентов-информаторов главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

"Задержаны 4 человека, которые работали непосредственно в составе агентурной сети", - отметил начальник военной контрразведки.

Он сообщил, что во время обысков у задержанных было изъято более 20 устройств для связи, используемых при проведении шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации с размещенной в них информации о военной технике, инженерных защитных сооружениях Вооруженных сил Украины и другие сведения военного характера, а также более 27 карточек украинских и российских операторов, символику РФ и так называемых "народных республик".

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Левченко.

Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что преступникам инкриминируется содействие террористической деятельности - сбор и передача информации о вооруженных силах Украины в зоне проведения ООС, а также о проведении специальных информационных операций на территории Украины.

Как сообщал УНН, в течение 2017-2018 годов на территории Луганской области действовала сеть информаторов "ЛНР", которые осуществляли сбор и передачу данных боевикам о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных Сил Украины.

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